Sharon Stone: Dramatische Abtreibung als Teenie

Sie sei im Alter von 18 Jahren von ihrem „ersten ernsthaften Freund“ schwanger geworden, enthüllt Sharon Stone. Für sie, die in einer ländlichen Gegend in Pennsylvania aufwuchs, sei es ein Schock gewesen. Ihren Eltern verschwieg sie die Schwangerschaft, ihr Freund fuhr sie schließlich nach Ohio, um dort eine Abtreibung vornehmen zu lassen. In ihrem Heimatstaat sei sie zu jung für diesen Eingriff gewesen, so Stone.