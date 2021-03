Sharon Stone bei „Unten ohne“-Szene angelogen

Stone schießt in „The Beauty of Living Twice“ direkt gegen Verhoeven. Der hatte sie in früheren Interviews als „Lügnerin“ bezeichnet, weil sie die genau gewusst habe, was gefilmt wurde. Die 63-Jährige sieht das anders: „Es gibt viele Standpunkte dazu, aber ich bin diejenige mit der Vagina, um die es geht. Und deshalb sind alles anderen Meinungen Bullshit“. Stone schreibt, dass sie Verhoeven später konfrontiert habe: „Er hat mir gesagt, dass ich keine Wahl hätte. Weil die Szene perfekt zum Film und meiner Filmfigur passt. Er hat mich daran erinnert, dass ich Tramel unbedingt spielen wollte.“ So gab Stone am Ende nach. In dem Wissen, dass sie austauschbar war: „Wer sich an das Filmposter noch erinnert: Es stand nur der Namen von Michael Douglas ganz oben, meiner nicht!“.