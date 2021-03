Sharon Stone: Chirurg vergrößerte ungefragt Brüste

Ihre Reaktion: „Ich bin nach vorne, habe Paul eine Ohrfeige gegeben, bin raus zu meinem Auto und habe meinen Anwalt angerufen.“ Stone schreibt laut „Enterpress News“ zudem, dass sie von Verhoeven später verlangt habe, die Vagina-Szene zu schneiden: „Er hat mir gesagt, dass ich keine Wahl hätte. Weil die Szene perfekt zum Film und meiner Filmfigur passt. Er hat mich daran erinnert, dass ich Tramel unbedingt spielen wollte.“ So gab Stone am Ende nach. In dem Wissen, dass sie austauschbar war: „Wer sich an das Filmposter noch erinnert: Es stand nur der Namen von Michael Douglas ganz oben, meiner nicht!“