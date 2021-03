Wien transferiert keine Patienten in Bundesländer

Die Zahl jener mit dem Coronavirus infizierten Menschen, die in Wien eine Betreuung im Spital benötigen, steigt und steigt: Laut Daten des Gesundheits- und des Innenministeriums sind insgesamt 728 Menschen hospitalisiert, um 39 mehr als am gestrigen Montag. Davon benötigen 206 Menschen - 544 in ganz Österreich - intensivmedizinische Betreuung. Auch wenn die Spitäler an die Kapazitätsgrenzen stoßen, ein Transfer von Patienten in andere Bundesländer ist derzeit kein Thema.