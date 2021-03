Zahl der Intensivpatienten steigt weiter: Nun 544

In den vergangenen 24 Stunden (Stand: Dienstag, 9.30 Uhr) sind in Österreich 3001 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Am Dienstag vergangene Woche waren es 3415 neue Corona-Fälle. Aber: Die Zahl der Intensivpatienten steigt weiter. So müssen weitere zehn Patienten intensivmedizinisch behandelt werden - insgesamt liegen nunmehr 544 Personen auf Österreichs Intensivstationen. Auf den Normalstationen kamen weitere 84 Covid-19-Erkrankte hinzu.