Ärztekammer: Ordinationen uneingeschränkt geöffnet

„Es gibt also keinen Grund, den Gang in die Ordination zu scheuen“, so der Mediziner. „Bitte versäumen Sie keine notwendigen Kontroll-, Vor- oder Nachsorgeuntersuchungen, denn es gibt auch Krankheiten abseits von Corona.“ Diesen gelte es, frühzeitig zu begegnen, um gegebenenfalls rasch und effektiv die notwendigen Therapieschritte einleiten zu können.