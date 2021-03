Bergarbeiter seit Tagen in Goldmine eingeschlossen

In einem Wettlauf gegen die Zeit haben Bergungskräfte im Nordwesten Kolumbiens am Montag (Ortszeit) versucht, elf - seit Tagen in einer illegalen Goldmine eingeschlossene - Bergarbeiter zu retten. Man hoffe, dass der Rettungseinsatz binnen 48 Stunden von Erfolg gekrönt sein werde. Der Wassereinbruch in der El-Bosque-Mine hatte sich am Freitag ereignet.