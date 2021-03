Anglerresort errichtet Steg-Café über der Drau

In die mittlerweile fünfte Saison startet heuer das Anglerresort Fishery Steffan am Drauufer in Seidendorf. Trotz Corona blickt Familie Steffan positiv in die Zukunft und erweitert sogar ihren Betrieb. Unmittelbar neben dem Drauradweg wird auf einem freitragenden Steg ein Café über dem Wasser errichtet.