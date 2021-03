Kritik und Verständnis für Oster-Lockdown

Wirtschaft verärgert, Schulen gerüstet

Die Wirtschaftskammer zeigte sich ebenfalls enttäuscht. „Statt der versprochenen Lockerungen gibt es nun Verschärfungen. Dann muss man die Betriebe auch entschädigen“, so Präsident Peter Nemeth. Außerdem hätte man früher Maßnahmen setzen müssen, um diesen neuerlichen Lockdown zu verhindern. Neutral steht die Exekutive der neuen Situation gegenüber. „Wir kontrollieren ohnedies jedes Fahrzeug an den Grenzen. Für die Kollegen ändert sich damit de facto nichts“, beschied Sprecher Heinz Heidenreich der „Krone“ auf Anfrage. Im Büro von Bildungslandesrätin Daniela Winkler sieht man die Schulen gerüstet: „Distance Learning ist leider nichts Neues für Lehrer und Schüler.“ Zudem arbeite man bereits jetzt an Testkonzepten, um den Präsenzunterricht am 12. April sicher starten zu können. Indes appelliert Krages-Direktor Hubert Eisl an die Bevölkerung: „Die Situation ist wirklich ernst.“