Forscher fürchten Radikalisierung bei Corona-Demos

Extreme politische Ränder stark vertreten

So äußerte etwa jeder zehnte Befragte Bereitschaft, sich an den Aktionen zu beteiligen oder hatte dies bereits getan. Jeder Fünfte zeigte sogar großes oder sehr großes Verständnis für die Demonstrationen. Mehr als 60 Prozent der „Protestversteher” sahen sich dabei in der politischen Mitte - dort verortete sich aber auch ein ähnlich hoher Anteil an Personen, die kein Verständnis für die Corona-Proteste zeigten.