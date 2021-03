Verschwörungstheorien: Zwischen Fakt und Fake

Interessantes Verhaltensexperiment

In einer Studie fand das Team rund um Balafoutas heraus, dass Probanden, die für nur drei Minuten einer Verschwörungstheorie ausgesetzt gewesen sind, in einem nachfolgenden Verhaltensexperiment anders gehandelt haben als jene aus der Kontrollgruppe. Das sei für sich alleine stehend weder gut noch schlecht, erklärt Balafoutas. Doch in Zeiten, in denen man den unzähligen Theorien gar nicht ausweichen kann, ist das wohl eine wichtige Erkenntnis.