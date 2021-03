Briten: Unser Vertrag übertrumpft EU-Abkommen

Hancock erinnert EU an das Vertragsrecht

„Ich glaube daran, dass freie Handelsnationen sich an das Vertragsrecht halten“, so der britische Minister. Unternehmen aus dem Bereich der Biowissenschaften würden sich in Zukunft in Großbritannien niederlassen, nicht in einer „protektionistischen EU“. „Von Großbritannien aus können Sie überall in die Welt exportieren - dem werden wir niemals einen Riegel vorschieben“, kritisierte Hancock die Vorgehensweise der EU.