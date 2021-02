AstraZeneca-Vakzin wird in der EU zum Ladenhüter

Die Coronavirus-Impfung soll wieder die Normalität bringen - doch die Europäer sind wählerisch, was das Vakzin betrifft. In vielen Ländern entwickelt sich das Serum von AstraZeneca deshalb zum Ladenhüter. Nur Bruchteile der gelieferten Menge landete in Deutschland, Frankreich und Spanien auch wirklich in einem Oberarm. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder preschte daher vor und forderte, dass sich jeder damit impfen lassen sollte, der das möchte - unabhängig von der Impfreihenfolge.