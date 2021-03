AstraZeneca-Werk fehlen nötige EU-Zulassungen

Exportstopps, mögliche Impfreaktionen, Lieferengpässe - das Image des britisch-schwedischen Impfstoffherstellers AstraZeneca ist derzeit mehr als angekratzt. Erst am Freitag gab der Pharmakonzern bekannt, dass man vereinbarte Liefermengen der Corona-Vakzine an die EU nicht einhalten könne - wie sich nun herausstellt, dürfte das vor allem an fehlenden Zulassungen für ein Werk in den Niederlanden liegen.