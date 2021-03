Ein Plädoyer für Kabeg-Vorstand

Verlängerung für Gabriel

Köfer und Koschat-Koreimann: „Die Kabeg befindet sich nicht nur wegen Corona in einer fordernden Situation, in der es an der Spitze personelle Kontinuität braucht. Wir trauen es Gabriel zu, die Krankenanstalten in eine sichere Zukunft zu führen.“ Die Verlängerung - aller Voraussicht reine Formsache - steht heute am Programm des Aufsichtsrats.