Im Gemeinderat: Politik gegen Silo-Ausbau

„Krone“-Leser kennen die Vorgeschichte. Ausbauen will ein Konzern seinen Silo in Pöttelsdorf. Doch viele Menschen fürchten um ihre Lebensqualität durch so ein Projekt. SPÖ-Vizebürgermeisterin Eva Schachinger startete deshalb eine Unterschriftenaktion dagegen, die regen Zuspruch fand. In einer Sondergemeinderatssitzung bezog nun auch die Politik Stellung. In einem Beschluss heißt es, dass man sich klar „gegen die geplante Erweiterung“ ausspreche. Zudem werde man „alles unternehmen, um eine Verbesserung der Lebensqualität aller Pöttelsdorfer zu erzielen“.