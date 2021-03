Liebesgerüchte um den populären „Bridgerton“-Star!

Die 25-jährige Schauspielerin, die mit ihrer Rolle als Daphne Bridgerton in dem Netflix-Sensationserfolg „Bridgerton“ berühmt wurde, soll sich seit Februar mit dem um zwei Jahre älteren TV-Komiker Davidson treffen. Die Klatschseite „Page Six“ berichtet, die beiden hätten kürzlich gemeinsame Zeit in New York und in England verbracht. Dynevor war im Februar für Dreharbeiten in New York, wo der „Saturday Night Live“-Star lebt und schwärmte zu dieser Zeit auf Instagram: „Dankbar, für eine heiße Sekunde hier zu sein.“