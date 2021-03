Gesundheit: Bitte warten

Traumhafter Blick über die Stadt, blitzblanker Boden, man kann die Hygiene förmlich riechen. Gerry Prior und seine Frau Karin betreiben ein sogenanntes Microstudio hoch über den Dächern von Eisenstadt. Sie setzen seit Jahren auf individuelle Betreuung. „Unsere Kunden haben häufig Operationen hinter sich oder leiden unter Schmerzen im Bewegungsapparat. Für sie ist die lange Trainingspause ein gesundheitliches Desaster“, so Gerry Prior. Von 365 Tagen Pandemie mussten sie und ihre Berufskollegen 209 Tage geschlossen halten. Das bedeutet natürlich auch eine große finanzielle Herausforderung. Einen Verbündeten findet der Unternehmer in SP-Klubobmann Robert Hergovich: „Eine Öffnung der Fitnessstudios ist nicht nur aus wirtschaftspolitischer, sondern vor allem aus gesundheitspolitischer Sicht wichtig und unerlässlich. Denn Sport ist nicht das Problem, sondern Teil der Lösung“, so der Mandatar.