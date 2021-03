Covid-19 bereitet Kopfweh

Zuständig für diese Sorgen ist Landesrat Leonhard Schneemann. Er hält grundsätzlich fest, dass „sich das Burgenland seit dem ersten Tag, an dem der Bund die Verantwortung an die Bundesländer abgewälzt hat, an den nationalen Impfplan hält“. Und das Schritt für Schritt. „Wieso sind viele über 80-jährige bettlägerige und pflegebedürftige Risikopatienten noch immer nicht geimpft?“, fragt ein besorgter Mann aus dem Bezirk Oberpullendorf. „Alle bis dato 1540 vorgemerkten bettlägerigen Personen, die auch der Risikogruppe angehören, werden bis Ostern geimpft sein“, kündigt Schneemann an.