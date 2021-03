OÖ: Nun auch Landtagspräsident Cramer im Spital

In Oberösterreich ist nach Landeshauptmannstellvertreter und FPÖ-Landesparteichef Manfred Haimbuchner auch der Zweite Landtagspräsident Adalbert Cramer (ebenfalls FPÖ) wegen eines schweren Covid-19-Verlaufs im Krankenhaus. Der blaue Klubobmann Herwig Mahr bestätigte am Montag entsprechende Medienberichte. Der 70-Jährige sei seit drei Tagen in stationärer Behandlung, „es geht ihm den Umständen entsprechend“, so Mahr.