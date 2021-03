OÖ: Auch blauer Landtagspräsident Covid-positiv

Ärger nach Storchenfeier

Nicht ganz so legal war der Besuch von LH-Vize Manfred Haimbuchner bei einer Storchenfeier in seiner Heimatgemeinde Steinhaus bei Wels – die „Krone“ hat berichtet. Das Verwaltungsstrafverfahren gegen ihn und all jene, die er in diesem Zusammenhang als K1 angab, wurde eingeleitet. Laut Landeskrisenstab soll es sich um eine einstellige Personenzahl handeln. Die maximale Strafe beträgt 1450 Euro.