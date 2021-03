„Wir bangen um den Manfred Haimbuchner“

„Die Wahrheit ist: Wir bangen um ihn“, sagt ein Vertrauter von FPÖ-Politiker Manfred Haimbuchner (42). Der Vizechef der Bundespartei und Landeshauptmannstellvertreter in Oberösterreich ist der bisher am schwersten an Covid-19 erkrankte Spitzenpolitiker, er wird weiterhin auf der Intensivstation in Linz beatmet.