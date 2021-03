Dachstuhl in Deutschkreutz in Flammen

Um 13:15 Uhr schlugen die Pager der Feuerwehrleute in Deutschkreutz an. Gemeldet war ein „Schuppenbrand“. In der betroffenen Lagerhalle waren landwirtschaftliche Geräte abgestellt. Die Feuerwehr Deutschkreutz-Girm begann nach Eintreffen umgehend mit den Löschmaßnahmen und konnte dadurch verhindern, dass die Flammen auf benachbarte Gebäude übergriffen.