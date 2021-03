Start der Saison für Wasserrettung

Mittlerweile sind die Retter auch schon außerhalb der eigentlichen Saison am Neusiedler See gefordert. Denn bedingt durch moderne Ausrüstung ist es den Kitern und Surfern möglich, auch in der kalten Jahreszeit ihrem Hobby nachzugehen. Das führt dazu, dass Einsätze im Jänner oder Februar mittlerweile dazugehören. „Inzwischen ist es so, dass die Saison eigentlich durch geht“, erklärt Präsident Stefan Ferschich. Das Boot werde im Winter vor allem für Wartungsarbeiten aus dem Wasser gehoben.