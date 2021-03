Illegaler bettelte vor Markt

Nahezu täglich wurden in den vergangenen Wochen illegale Migranten in Deutschkreutz aufgegriffen. „Seit das Bundesheer sein Kontingent aufgestockt hat und sogar mit Hubschraubern im Einsatz steht, hat sich die Situation aber leicht entspannt“, schildert Ortschef Manfred Kölly gegenüber der „Krone“. Statt größerer Gruppen kämen nun nur noch vereinzelt Menschen ohne gültige Papiere aus Ungarn über die Grenze – „zumeist junge Männer aus dem arabischen Raum“, so der Politiker.