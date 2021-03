Blutiger Streit bei der Ernte: Prozess

Das Opfer widersprach dieser Darstellung: Die Männer hätten ihn laufend provoziert und ihn sowie seine Frau mit Gemüsekisten geschlagen. Dann habe einer der beiden Brüder das Messer gezückt. Das Opfer erlitt eine Verletzung am Kopf und einen Stich in den Rücken. Der Prozess wurde vertagt, das Gericht will noch weitere Zeugen laden.