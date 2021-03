UNO: Wetter kein gutes Argument für Lockerungen

Wetterauswirkungen auf Virus unklar

Das Infektionsgeschehen ändere sich in erster Linie in Folge von Schutzmaßnahmen, etwa durch das Tragen einer geeigneten Schutzmaske tragen oder die Einschränkung von Reisen, oder aufgrund von Verhaltensänderungen. Virusinfektionen der Atemwege seien zwar oft saisonabhängig, etwa die Grippe, die im Herbst und Winter besonders häufig vorkommt, schreiben die Experten. Ob sich auch das Coronavirus Sars-CoV-2 so verhalte, sei aber unklar.