Expertin: „Sommer ist kein Corona-Freifahrtschein“

„Das Schöne am Frühling ist, dass er immer gerade dann kommt, wenn man ihn am dringendsten braucht“, sagte der deutsche Schriftsteller Jean Paul. Das mag vor allem nach dem langen Pandemie-Winter zutreffen – und die schweren Gemüter etwas erleichtern. Aber auch in epidemiologischen Zusammenhang wird immer wieder vom „saisonalen Verlauf“ gesprochen – und der großen Hoffnung, die auf dem Frühling liegt. Doch welchen Effekt hat die Sonne auf das Virus wirklich?