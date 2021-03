Fünf Anbieter im Test: Die besten Paketdienste

Die besten Paketdienste

Testsieger ist DHL mit dem Qualitätsurteil „gut“. Der Paketdienst erreichte in der Preisanalyse ein sehr gutes Ergebnis und schnitt zudem in der Serviceanalyse am besten ab. Alle im Test versendeten Pakete wurden erfolgreich und auf die gewünschte Art zugestellt. Der Versicherungsschutz sei vergleichsweise umfangreich; zudem verfüge DHL über die größte Anzahl an Annahmestellen mit Personal. Darüber hinaus sei der Online-Service unter den getesteten Anbietern der beste, so das Fazit. Die Preise sind demnach „insgesamt attraktiv“; bei der Abholung von Sendungen böte DHL die im Test günstigsten Konditionen.