Nordkorea sperrt sich gegen US-Kontaktversuche

Nordkorea zeigt den USA die kalte Schulter: Das wegen seines Kernwaffenprogramms isolierte Land will weitere Versuche der neuen US-Regierung zur Kontaktaufnahme so lange ignorieren, bis seine Bedingungen erfüllt sind. Nordkoreas erste Vizeaußenministerin Choe Son Hui warf Washington feindselige Politik und die Verwendung „billiger Tricks“ vor. Damit bestätigte das Regime in Pjöngjang erstmals von seiner Seite, dass die USA Verbindung aufnehmen wollen.