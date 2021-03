Kims Jong Uns Schwester droht Südkorea und den USA

Schon vor dem Besuch des neuen US-Außenministers Antony Blinken und des Pentagon-Chefs Lloyd Austin in Südkorea hat Nordkorea die gemeinsamen Militärübungen der beiden verbündeten Länder verurteilt und die USA gewarnt. „Falls sie in den nächsten vier Jahren in Frieden schlafen will, hätte sie besser davon abgesehen, als ersten Schritt Stunk zu machen“, wurde Kim am Dienstag von den staatlich kontrollierten Medien zitiert.