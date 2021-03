SPÖ zieht Konsequenzen aus den Wahlniederlagen

Landesparteiobmann Peter Kaiser spricht in diesem Zusammenhang von einem „wissenden Mentor“, den die Spittaler Genossen nun brauchen und der in der Person Pirihs gegeben sei. Ein Verhandlungsteam unter der Leitung von Andreas Unterrieder wird die Koalitionsgespräche führen. Unterrieder, der Sohn des ehemaligen mächtigen ÖGB-Chefs Adam Unterrieder, bleibt Stadtparteiobmann in Spittal an der Drau. Auch in Hermagor verzichtet der bisherige Bürgermeister und Wahlverlierer Siegfried Ronacher auf den Posten eines Vizebürgermeisters.