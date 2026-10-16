Erfolgsjahr 2026: Wachstum, Podests & Teamwechsel

2026 war für Felix Gall das erfolgreichste Jahr seine Sportler-Karriere. Der Osttiroler holt sich bei zwei Grand Tours (2. Platz Giro D‘Italia, 3. Platz Vuelta) Podestplätze ab und sahnt gestern Abend bei der Sporthilfe-Gala die Niki-Trophäe zum Sportler des Jahres ab. Im „Krone“-Sport-Talk gibt Gall dem Pokal seine Bedeutung, er lässt die wichtigsten Momente Revue passieren und er verrät uns wie seine Zukunft beim neuen Team aussehen wird.