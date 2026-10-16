„Wie im Horrorfilm“: Raupen fressen 50 Hektar kahl

„Die Raupen haben alles weggefressen“

Besonders hart trifft es die Landwirtschaft. Der Bauer Thomas Willi hatte nach einem trockenen Sommer auf einen weiteren Grasschnitt gehofft. Doch daraus wurde nichts. „Die Raupen haben alles weggefressen, außer den Löwenzahn“, schilderte er dem Schweizer Radio und Fernsehen (SRF). Auch Hausbesitzer kämpfen mit den Tieren, die sich an Mauern und in Hausecken sammeln. Eine betroffene Bewohnerin berichtete, dass sie die Raupen zunächst mit Klebeband, Besen und Schaufel zu entfernen versucht habe – letztlich aber aufgab.