Wiener Linien warnen vor viralem U-Bahn-Trend

Eine U-Bahn-Station nach Wahl, eine kurze Tanzeinlage am Bahnsteig, Panzer-Tape und Handy raus – und es noch rasch vor der Abfahrt an den Waggon geklebt. Dann schnell hinterhergesprintet bis zum Ende des Bahnsteigs – hoffentlich unfallfrei –, das Handy fährt ab, filmt Skyline und Gebäude und wartende Öffi-Nutzer, bis die U-Bahn in der nächsten Station hält (und das Mobiltelefon bis dahin hoffentlich kleben geblieben ist).