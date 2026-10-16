Wiener Linien warnen vor viralem U-Bahn-Trend

Internettrends überschwemmen regelmäßig die sozialen Medien. Mal gehören sie in die Rubrik „harmlos bis lustig“, mal jedoch in die Rubrik „bitte nicht nachmachen“. Zu letzterer Kategorie gehört der aktuelle U-Bahn-Trend, der derzeit viral geht.
Eine U-Bahn-Station nach Wahl, eine kurze Tanzeinlage am Bahnsteig, Panzer-Tape und Handy raus – und es noch rasch vor der Abfahrt an den Waggon geklebt. Dann schnell hinterhergesprintet bis zum Ende des Bahnsteigs – hoffentlich unfallfrei –, das Handy fährt ab, filmt Skyline und Gebäude und wartende Öffi-Nutzer, bis die U-Bahn in der nächsten Station hält (und das Mobiltelefon bis dahin hoffentlich kleben geblieben ist).
„Pickt euer Handy nicht an unsere Züge“
Der neueste Reel-Trend auf Social Media erfreut sich derzeit offenbar immer größerer Beliebtheit – ein aktuelles Posting der Wiener Linien lässt jedenfalls darauf schließen. Die Botschaft des Verkehrsunternehmens kurz und knackig: „Hört unbedingt auf damit.“ Und: „Pickt eure Handys nicht an unsere Züge.“
„In den Öffis zu filmen (und dabei das Handy an die U-Bahn zu kleben) ist verboten. Ihr gefährdet nicht nur euer Handy, sondern auch andere Fahrgäste. Unsere Öffi-Spielregeln gelten für alle, auch Influencer*innen“, machen die Wiener Linien klar.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.