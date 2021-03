Illegales Feuerwerk-Lager flog in die Luft: 2 Tote

Eine mächtige Explosion hat am Dienstag ein ruhiges Wohnviertel in der Stadt Ontario im US-Bundesstaat Kalifornien erschüttert. Bei der Explosion eines illegalen Feuerwerk-Lagers kamen zwei Menschen ums Leben. In dem Viertel gingen zahlreiche Fensterscheiben zu Bruch, eine gewaltige Rauchwolke (Video oben) stieg auf.