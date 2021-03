Platz für Turnunterricht fällt Baustelle zum Opfer

Bisher tobten sich die Schüler der Neuen Mittelschule Rosental sowie der Polytechnischen Schule Eisenstadt in den Pausen auf einer Wiese auf dem Areal neben der Einrichtung aus. Auch der Turnunterricht wurde bei schönem Wetter dort abgehalten. Doch damit ist jetzt Schluss. Denn die Stadt hat das Grundstück 2018 an einen Immobilieninvestor verkauft, der dort nun Luxuswohnungen mit traumhaftem Ausblick errichtet. Auf der Strecke geblieben sehen sich etliche der Jugendlichen, denen die Grünoase vor der Türe genommen wurde. „Wir hatten eine große freie Fläche direkt vor dem Gebäude. Gerade jetzt in Corona-Zeiten wäre das auch weiter wichtig“, richten die Betroffenen über ihre Eltern aus. Und das sei noch nicht alles: Der Baulärm störe den Unterricht massiv. Direktorin Anna Karner wollte sich dazu nicht öffentlich äußern.