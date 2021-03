MG bringt SUV und den ersten Elektrokombi der Welt

MG Marvel will VW ID.4 angreifen

Im Frühsommer soll sich der Marvel R dazugesellen, der sich in Sachen Design deutlich von den bekannten, nicht sonderlich eigenständig oder ansprechend gestalteten MG-Modellen abhebt. Mit dem Marvel R will sich MG als Wettbewerber zum VW ID.4 positionieren. Bei der Online-Präsentation wurde angekündigt, dass der MG Marvel R neun Zentimeter länger und sieben Zentimeter breiter sein wird als der Volkswagen. Versprochen werden mindestens 400 Kilometer Reichweite, 200 km/h Spitze und eine Beschleunigung in unter fünf Sekunden von 0 auf 100 km/h.