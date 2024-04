Lenkerin kam bei Suche nach Essen in Gegenverkehr

Die 85-Jährige fuhr am Freitag kurz nach 14 Uhr auf der B178 Loferer Straße im Gemeindegebiet von Söll in Richtung St. Johann. Später gab sie der Polizei gegenüber an, dass sie auf den Beifahrersitz gegriffen habe, um von dort etwas zu essen zu holen. Dabei geriet die Österreicherin wohl auf die andere Fahrspur, wo ihr gerade ein 65-Jähriger in seinem Auto entgegenkam. Es kam zur Kollision.