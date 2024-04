Autolenker wird bewusstlos – fährt Kind über Fuß

Ein Autofahrer hat in Vorarlberg aufgrund eines akuten gesundheitlichen Problems die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, welches in weiterer Folge unter anderem einem Kind am Gehsteig über den Fuß gefahren ist. Der 61-Jährige aus dem Bregenzerwald war Freitagmittag in Kennelbach unterwegs, als er das Bewusstsein verlor, wie die Polizei mitteilte.