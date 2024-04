Richard Lugner tritt für eine 41-Stunden-Woche ein

Auch beim Thema Öffnungszeiten gehe es um die Stärkung des heimischen Wirtschaftsstandorts: „Dass es noch weitere Sonntage gibt, an denen viel Geld ins benachbarte Ausland fließt, ist richtig. Es ist einfach eine Zumutung, dem Handel nicht die Freiheit zu lassen aufzusperren, wenn Bedarf vorhanden ist, sondern ihn zu zwingen, am Samstag, dem stärksten Einkaufstag, die Rollbalken um 18 Uhr herunterzulassen. Eine Erweiterung bis 19 Uhr wäre dringend notwendig. Und an den Adventsamstagen bis 21 Uhr offen halten zu dürfen, würde den stressigen Weihnachtstrubel deutlich reduzieren.“