Judo: EM-Bronze für Shamil Borchashvili in Zagreb

Judoka Shamil Borchashvili hat nach Olympia- und WM-Bronze nun auch EM-Bronze in der Tasche! Der Welser Athlet setzte sich bei den Titelkämpfen in Zagreb am Freitag im Kampf um Platz 3 in der Klasse bis 81 kg gegen den Italiener Antonio Esposito in der Verlängerung durch. Mit Borchashvilis Erfolg hat der österreichische Judo-Verband sein Ziel von zumindest einer Medaille in Abwesenheit der Paris-Fix-Starterin Michaela Polleres bereits erreicht.