GAK-Verfolger Ried und Leoben feiern Siege!

Die SV Ried ist in der 2. Liga zumindest für einen Tag bis auf acht Punkte an Tabellenführer GAK herangerückt! Die Innviertler setzten sich am Freitag zum Auftakt der 25. Runde zu Hause gegen Schlusslicht SKU Amstetten mit 3:0 durch und fuhren ihren vierten Sieg in Folge ein. Die Grazer sind erst am Samstag in Bregenz im Einsatz. Der Dritte DSV Leoben liegt dank eines 3:2-Erfolgs im steirischen Duell beim SV Lafnitz weiter drei Zähler hinter den Riedern.