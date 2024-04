Mann soll Anschlag für Gruppe Wagner geplant haben

In London ist Anklage gegen einen 20 Jahre alten Mann erhoben worden, weil er Brandanschläge für die Söldnertruppe Wagner in Auftrag gegeben haben soll. Dem Briten wird vorgeworfen, Unternehmen mit Beziehungen zur Ukraine ins Visier genommen zu haben. So soll etwa ein Brandanschlag auf ein Gewerbeobjekt in Ostlondon geplant worden sein.