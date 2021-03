Von Pkw angefahren: Pensionistin (70) im Spital

Am Montagvormittag wurde im Ortsgebiet von Güssing eine Fußgängerin von einem 47-Jährigen beim Einparken übersehen. Der Lenker wollte reversieren, rammte dabei die 70-Jährige, die hinter dem Fahrzeug die Straße queren wollte. Die Pensionistin wurde bei dem Aufprall so heftig zu Boden gestoßen, dass sie umgehend medizinische Betreuung benötigte und anschließend ins Krankenhaus Güssing transportiert wurde. Dort wurde eine schwere Verletzung am Arm festgestellt.