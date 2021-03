Schauspieler Ralf Moeller mit Corona infiziert

Seit einem halben Jahr kümmert sich Hollywoodstar Ralf Moeller in Deutschland um seinen 92-jährigen Vater Helmut und seine 85-jährige Mutter Ursula. In mehreren Interviews hat sich der Star über das Coronamanagement der deutschen Bundesregierung beschwert. Besonders die schleppende Vergabe der Impftermine für Menschen im Alter seiner Eltern hat den Schauspieler zur Weißglut gebracht. Jetzt hat sich der Action-Held aber selbst mit dem Coronavirus infiziert und ist an Covid-19 erkrankt.