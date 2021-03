18-mal am Tag voll im Einsatz

316 Menschen konnten im vergangenen Jahr aus lebensbedrohlichen Situationen gerettet werden. Auch 374 Tiere wurden geborgen und befreit. In den meisten Fällen ist die Feuerwehr in weniger als zehn Minuten am Einsatzort. Die Zahl der Mitglieder konnte gesteigert werden und liegt nun bei 17.317. Mehr als ein Viertel ist jünger als 25 Jahre. Fast ein Zehntel aller Aktiven ist weiblich, beim Feuerwehrnachwuchs sind es sogar 40 Prozent.