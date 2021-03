Mann verprügelte Frau brutal

Der erste Fall, der amtsbekannt ist, hat sich bereits am 20. März 2019 zugetragen. In der Neusiedlerstraße in Eisenstadt drehte der Mann durch und zerrte die Frau an den Haaren aus ihrem Auto. Mit voller Wucht schlug der wütende Täter ihren Kopf auf dem Asphalt auf - immer und immer wieder. Trotz vieler Schmerzen wagte es das Opfer nicht, die Attacke zu melden.