Wiener Wirkstoff: Covid-Patienten rascher gesund

Wirkstoff „versperrt dem Virus die Tür“

„Wie in dieser Studie gezeigt, kann APN01, die rekombinante Form des humanen ACE2 Proteins, dem Virus ,die Tür versperren‘, die es nutzt, um in die Zellen zu gelangen. Zusätzlich kann das Gewebe durch die Regulation des Faktors Ang II im RAS-System geschützt werden“, erläuterte Penninger, Miterfinder von APN01 und Professor an der University of British Columbia in Kanada.