Studie: Tausende haben keine Krankenversicherung

„Obwohl der Krankenversicherungsschutz in Österreich relativ umfassend ausgestaltet ist, fallen an den Rändern des Systems Personen in außergewöhnlichen Lebenslagen und Statusübergängen aus dem Schutzbereich der Versicherung“, sagte Studienautor Michael Fuchs vom Europäischen Zentrum für Wohlfahrtspolitik & Sozialforschung. „Betroffene sind aus gesundheitlichen, psychosozialen oder sprachlichen Gründen häufig auch nicht eigenständig in der Lage, sich um ihre Leistungsansprüche zu kümmern“, sagten die Studienautoren.

Die Analysen basieren auf administrativen Daten des Dachverbands der Sozialversicherungsträger und der Statistik Austria. Die qualitative Befragung von nicht krankenversicherten Personen wurde in den Gesundheitszentren AmberMed, Marienambulanz, Virgilambulanz sowie Medcare (Innsbruck) durchgeführt.