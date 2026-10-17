Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Das sind die Gründe

Studie: Tausende haben keine Krankenversicherung

Wissen
17.10.2026 22:14
Tausende Menschen in Österreich haben keine Krankenversicherung. Eine ÖGK-Studie hat sich unter ...
Tausende Menschen in Österreich haben keine Krankenversicherung. Eine ÖGK-Studie hat sich unter anderem mit den Gründen und der Lebenssituation der Betroffenen beschäftigt (Symbolbild).(Bild: AFP/stock.adobe.com null)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Tausende Menschen haben in Österreich keine Krankenversicherung. Das geht aus einer Studie im Auftrag der Gesundheitskasse (ÖGK) hervor. Darunter sind demnach etwa Menschen in unsicherer und prekärer Beschäftigung oder Österreicherinnen und Österreicher, die nach langer Zeit aus dem Ausland zurückkehren.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Weitere Gruppen sind Menschen in schweren psychischen Krisen, Arbeitslose ohne Leistungsanspruch, Studierende und Hilfesuchende, die ihren Anspruch auf Sozialhilfe nicht einlösen. Die mit Abstand niedrigsten Versicherungsquoten liegen laut den Daten bei den Jüngeren, sprich 24- bis 24-Jährigen, gefolgt von den 25- bis 29-Jährigen und 30- bis 34-Jährigen. Im Regelfall ist das Einkommen niedrig. Viele Betroffene haben höchstens einen Pflichtschulabschluss, zudem sind sie seltener in einer Partnerschaft als Versicherte und wohnen häufiger alleine in einem Haushalt.  Auch Wohnungslosigkeit beziehungsweise eine prekäre Wohnsituation sei häufig anzutreffen, heißt es.

Nichtversicherte würden – aus Angst vor den Kosten oder aus Scham – oft erst spät medizinische Hilfe in Anspruch nehmen, heißt es in der Studie. 28 Prozent suchen etwa frühestens drei Monate nach dem Auftreten der ersten Symptome eine medizinische Behandlung, 19 Prozent erst nach einem Jahr. Grund dafür sind die Angst vor unbezahlbaren Rechnungen, ein Mangel an Angeboten und Scham.

Zitat Icon

Obwohl der Krankenversicherungsschutz in Österreich relativ umfassend ausgestaltet ist, fallen an den Rändern des Systems Personen aus dem Schutzbereich.

Michael Fuchs, Studienautor

„Obwohl der Krankenversicherungsschutz in Österreich relativ umfassend ausgestaltet ist, fallen an den Rändern des Systems Personen in außergewöhnlichen Lebenslagen und Statusübergängen aus dem Schutzbereich der Versicherung“, sagte Studienautor Michael Fuchs vom Europäischen Zentrum für Wohlfahrtspolitik & Sozialforschung. „Betroffene sind aus gesundheitlichen, psychosozialen oder sprachlichen Gründen häufig auch nicht eigenständig in der Lage, sich um ihre Leistungsansprüche zu kümmern“, sagten die Studienautoren.

Die Analysen basieren auf administrativen Daten des Dachverbands der Sozialversicherungsträger und der Statistik Austria. Die qualitative Befragung von nicht krankenversicherten Personen wurde in den Gesundheitszentren AmberMed, Marienambulanz, Virgilambulanz sowie Medcare (Innsbruck) durchgeführt.

Lesen Sie auch:
Immer mehr Österreicher bevorzugen Privatärzte.
Privat versus Kasse?
Jeder Zweite würde noch mehr für Gesundheit zahlen
08.09.2026
Droht Kostenexplosion?
Selbstbehalte: Schumann wird ins Parlament zitiert
11.10.2026

Behandlung in bestimmten Zentren möglich
Allein diese würden einige tausend Patientinnen und Patienten behandeln, sagte Studien-Co-Autor Martin Schenk, Sozialexperte der Diakonie Österreich. Bei AmberMed arbeiten Medizinerinnen und Mediziner beispielsweise auf freiwilliger Basis ohne Bezahlung. Für Labor- oder Röntgenuntersuchungen bestehen Kooperationen mit Einrichtungen, die die Untersuchungen unentgeltlich durchführen.

Um die Situation zu verbessern, schlugen die Autoren unter anderem vor, jedes Kind, das eine Schule besucht, automatisch in das Versicherungssystem aufzunehmen, und bei der Verwaltung der einzelnen Bundesländer anzusetzen. Wesentlich sei auch die gesicherte Finanzierung von Dienstleistungen und Einrichtungen für die Betroffenen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wissen
17.10.2026 22:14
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Ungewöhnliche Geburt
Seepferdchen-Papa bringt Hunderte Babys zur Welt
Trauerndes Tier
Delfin-Mama trägt totes Kalb tagelang durchs Meer
Flug klappt trotzdem
Chinesische Rakete wird von Blitz getroffen
Schwarmintelligenz
Tausende Ameisen bilden lebende Brücke über Bach
Zeitraffer-Aufnahmen
ESA-Astronautin filmt tanzende Nordlichter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Gewinnspiele
Das große „Krone“-Vignettenbingo 2026
97.429 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 digitalen Pkw-Jahresvignetten.
Wirtschaft
Diese Firma will Ardo-Bauern im Marchfeld helfen!
85.812 mal gelesen
Krone Plus Logo
Diese Fabrik im niederösterreichischen Leopoldsdorf könnte künftig für die ...
Außenpolitik
Trump erwägt Abwurf der „Mutter aller Bomben“
75.731 mal gelesen
Die GBU-43/B gilt als die „Mutter aller Bomben“ bezeichnet. 
Innenpolitik
Kickl tobte, scheiterte aber mit Misstrauensantrag
1052 mal kommentiert
Kickl erachtet die Dreierkoalition für nicht mehr handlungsfähig.
Österreich
Neue E-Card-Gebühr trifft Millionen Pensionisten
726 mal kommentiert
Auf den Konten zahlreicher Österreich landet im November weniger Geld – Grund dafür ist die ...
Innenpolitik
Zukunftsdepot ab 1. Juli, 16 Milliarden für Unis
689 mal kommentiert
Die Regierungsspitze präsentiert die Ergebnisse nach dem „Arbeitstreffen“.
Mehr Wissen
Das sind die Gründe
Studie: Tausende haben keine Krankenversicherung
Braunes Erbe
Sepp Tanzer: Der Marsch eines Nazi-Funktionärs
Krone Plus Logo
Zwischen Himmel & Erde
Müssen wir uns wieder vor der Pest fürchten?
Krone Plus Logo
Todesfall in Mexiko
„Hirnfresser“: Dieses Ding macht uns zu Zombies
In 90 Kilometer Höhe
Hurrikan „Simon“ erzeugt rätselhafte Wellen
Top Gutscheine
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf